Госдума приняла закон, регулирующий оборот оружия в новых регионах России

Их жители смогут до 1 января 2026 года хранить, носить и использовать свое оружие и патроны к нему на основании соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел ДНР и ЛНР до их принятия в состав РФ, а также Украины

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о правовом регулировании в сфере оборота оружия в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Документ был внесен в Думу в конце декабря прошлого года председателями думских комитетов по безопасности и противодействию коррупции и по информполитике Василием Пискаревым и Александром Хинштейном. Предусматривается, что граждане РФ, зарегистрированные в новых регионах, смогут до 1 января 2026 года хранить, носить и использовать свое оружие и патроны к нему на основании соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел ДНР и ЛНР до их принятия в РФ, а также Украины. Однако устанавливается, что на основе таких разрешений будет запрещено приобретать новое оружие и патроны к нему.

Кроме того, стаж владения огнестрельным длинноствольным оружием на основании ранее выданных разрешений будет засчитываться в соответствии с законом РФ "Об оружии". Если у жителей новых регионов количество имеющегося оружия превышает установленные российским законодательством нормы, они смогут с 1 июля 2024 года хранить его, получив лицензию на коллекционирование оружия.

При этом оружие и патроны, которые не могут принадлежать гражданам и юридическим лицам на основании российского законодательства, должны быть сданы в уполномоченные органы на возмездной основе не позднее 180 дней со дня вступления закона в силу. Возмещение стоимости добровольно сданного оружия будет осуществляться за счет региональных бюджетов новых субъектов.

Также предусматривается, что оружие и патроны, находящиеся в собственности иностранных граждан, должны быть вывезены за пределы РФ либо сданы добровольно в уполномоченные органы. В противном случае оружие и патроны подлежат изъятию в порядке, установленном законодательством об оружии.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.