В РАН заявили, что всесторонне рассматривают все случаи обвинений в адрес членов академии

Им оказывают правовую помощь, заверил президент академии Геннадий Красников

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) всесторонне рассматривает все случаи обвинений в адрес членов академии и оказывает им правовую помощь, заверил президент академии Геннадий Красников во вторник.

"Что касается правовой защиты. Мы внимательно следим за каждым случаем выдвижения обвинения в адрес членов академии, ведущих ученых. Мы создали специальный консультативный механизм, в котором над обеспечением членов академии правовой защитой трудятся ведущие академические юристы, ученые-правоведы", - сказал Красников на общем собрании членов РАН.

Он отметил, что случаи бывают разные. "Но каждый из них стараемся рассмотреть всесторонне, разобраться в сути происходящего, оказать поддержку и помощь там, где это необходимо. И, конечно, мы находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами", - добавил глава РАН.

В частности, в середине мая на сайте Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН было опубликовано открытое письмо ученых о деле в отношении главного научного сотрудника ИТПМ Валерия Звегинцева. В письме говорится, что Звегинцев подозревается в госизмене наряду с другими учеными-аэродинамиками института Анатолием Масловым и Александром Шиплюком, которые были задержаны летом прошлого года и помещены под арест в СИЗО Лефортово в Москве. В открытом письме сотрудники института обращаются к органам власти РФ, представителям научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку. В письме отмечается, что сотрудники института не понимают, как "делать свое дело", поскольку, по мнению авторов письма, "любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене".