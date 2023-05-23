Движение "Маньяки. Культ убийств" внесли в перечень террористов и экстремистов

В январе Верховный суд РФ признал его террористической организацией

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес международное движение МКУ ("Маньяки. Культ убийств", другие используемые наименования - "Молодежь, которая улыбается", "Маньяки. Культ убийц") в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Маньяки. Культ убийств (МКУ)", - указано в соответствующем списке.

В январе Верховный суд РФ признал террористической организацией движение МКУ.

Согласно материалам дела, движение было создано на Украине, основано на нацистской идеологии, его целью является образование "расово чистого государства". Продвижение идей МКУ в интернете направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что привело к росту социальной напряженности и атмосферы страха.