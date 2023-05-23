Адвокат заявил, что Моргенштерн не нарушал правила деятельности иноагента

Сергей Жорин назвал протокол в отношении рэпера незаконным

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен в РФ в список иноагентов), в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил деятельности иностранного агента, не признает вину. Об этом сообщил во вторник ТАСС его адвокат Сергей Жорин, заявив, что музыкант не нарушал российское законодательство, а протокол в отношении Моргенштерна является незаконным.

"Мы считаем, что данный протокол является незаконным, обстоятельства, указанные в нем, не соответствуют действительности по многим параметрам, в том числе относительно места совершения административного правонарушения, которое в протоколе указано как Москва, где зарегистрирован Моргенштерн. Но всем известно, что Алишер находится не в России, в феврале 2023 года он не мог специально прилететь в Москву, чтобы совершить административное правонарушение и уехать назад. Это легко доказать с помощью запроса в федеральную пограничную службу", - рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката, это не единственное нарушение протокола.

Ранее сообщалось, что в Савеловский суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении А. Т. Моргенштерна по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом, касаются деятельности иностранного агента). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей - для юридических.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Сам рэпер находится за пределами РФ.