Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

Ими будут считаться, в частности, утрата паспорта, изменение фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения, изменение пола, истечение срока действия паспорта, смерть владельца

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем, заключительном чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными.

Документ был внесен на рассмотрение палаты правительством РФ 12 августа 2021 года. По мнению разработчиков, принятие закона позволит устранить правовую неопределенность из-за "отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц". Первое чтение прошло 17 ноября 2021 года. Во втором чтении документ был рассмотрен 18 мая 2023 года.

Изменения вносятся в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", который дополняется новой статьей об основаниях недействительности паспорта, дипломатического паспорта или служебного паспорта.

Этими основаниями будут считаться утрата паспорта, изменение владельцем паспорта в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения, изменение пола, истечение срока действия паспорта, смерть владельца паспорта, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из страны ограничено, на хранение в уполномоченные орган или организацию. Также паспорт будет считаться недействительным в случае прекращения гражданства и если документ был оформлен на утраченном или похищенном бланке.

Согласно принятому закону во всех случаях временного ограничения права на выезд из России, предусмотренных законом, либо в случае заключения трудового договора, предполагающего временное ограничение права на выезд из страны, органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления или организации, принявшие решение об ограничении права гражданина на выезд, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения, выдают ему или его законному представителю уведомление, в котором указываются основание и срок этого ограничения, дата и регистрационный номер такого решения, полное наименование и адрес соответствующих органа или организации. Гражданина или его законного представителя также могут ознакомить под роспись с принятым решением.