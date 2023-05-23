Путин в Кремле вручает государственные награды

На церемонию приглашено более 30 человек

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручает во вторник государственные награды. На торжественную церемонию приглашено более 30 человек, в том числе участники специальной военной операции.

Планируется, что золотые звезды Героев России получат космонавт Петр Дубров и доброволец, заместитель командира 2 отряда "Барс" из Республики Саха (Якутия) Александр Колесов.

Знаки отличия к почетному званию "Мать-героиня" глава государства должен вручить двум многодетным матерям - воспитывающей 10 детей Людмиле Бадмаевой из Бурятии и Медни Кадыровой. В семье главы Чечни Рамзана Кадырова 14 детей.

Орденов Святого апостола Андрея Первозданного удостоены председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший глава Татарстана, а ныне государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

За заслуги перед Отечеством и мужество

Предполагается, что ордена "За заслуги перед Отечеством III" степени получат космонавт Олег Новицкий и руководитель ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоены художественный руководитель московского джазового оркестра Игорь Бутман и президент Международной федерации самбо, член попечительского совета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская федерация самбо" Василий Шестаков.

Ордена Александра Невского от Путина должны получить генеральный директор АО "Тулаточмаш" Владимир Филиппов и директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.

Орденов мужества удостоены генерал-майор внутренней службы (МЧС России) Арсен Григорян и капитан, заместитель командира группы 33 отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ Дмитрий Распутиков, ордена Пирогова - заведующий отделением Республиканского травматологического центра Министерства здравоохранения ДНР Евгений Жилицын.

Дружба и почет

Президент, как ожидается, вручит Ордена Почета главе Буддийской традиционной сангхи России Падито Хамбо ламе Дамбе Аюшееву и сенатору от ЛНР Ольге Бас, Ордена Дружбы - руководителю департамента "Федерация еврейских общин России" по взаимодействию с Вооруженными Силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма Алексею Гуревичу, художественному руководителю образовательного фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахиму Фрайю.

Медали "За отвагу" удостоен боец батальона "Спарта" из Запорожской области Александр Евстифеев, а глава военно-гражданской администрации Великоалександровского района Херсонской области Сергей Поволоцкий - медали "За спасение погибавших". Знаки отличия "За наставничество" и почетные звания получат несколько учителей и наставников Героев России.

На нынешнюю церемонию также приглашен артист балета, исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО "Академия хореографии" Сергей Полунин, который в марте стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства, но тогда не смог получить награду.