Энергетики Подмосковья введут дополнительные меры во время проведения ЕГЭ

В период проведения государственной итоговой аттестации с 24 мая по 7 июля будут отменены все ремонтные работы на объектах, снабжающих электроэнергией школы и пункты приема экзаменов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Энергетические компании Московской области введут дополнительные меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения пунктов проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории региона, сообщила во вторник пресс-служба министерства энергетики региона.

"Энергетики Московской области готовы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в рамках организации единого государственного экзамена в течение основного и дополнительного периодов. В период проведения государственной итоговой аттестации с 24 мая по 7 июля 2023 года будут отменены все ремонтные работы на объектах, снабжающих электроэнергией школы и пункты приема экзаменов", - говорится в сообщении.

Как отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, которого цитирует пресс-служба, одна из главных задач в дни проведения экзаменов - не допустить обесточивания пунктов их проведения и отключения камер видеонаблюдения, фиксирующих весь экзаменационный процесс.

Отмечается, что специалисты "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" предприняли все необходимые меры по недопущению отключений в сети. В частности, проведены дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования, а также внеплановые обследования электротехнического оборудования питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение пунктов проведения экзаменов. Также сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады.

"Для организации бесперебойного электроснабжения учреждений образования в дни экзаменов определены места возможного присоединения передвижных резервных источников электроснабжения (РИСЭ), которые вместе с оперативно-выездными бригадами будут дежурить в непосредственной близости от ППЭ и центров их питания для максимального сокращения времени прибытия к электроустановкам для производства оперативных переключений. Предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов", - следует из сообщения.