Дума повысила до четырех лет возраст детей, находящихся с отбывающей наказание матерью

Также осужденного перестанут признавать злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания он не подвергнут новому

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, увеличивающий с трех до четырех лет возраст ребенка, который находится совместно с матерью, отбывающей наказание в виде лишения свободы.

Изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Так, законом предлагается увеличить с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения либо в следственном изоляторе УИС. "Доведение возраста ребенка до четырех лет при таком решении его судьбы будет способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также женщин, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы совместно с детьми", - говорится в пояснительной записке.

Также документ изменяет порядок снятия взысканий с осужденного. Его теперь перестанут признавать злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания он не подвергнут новому, это будет учитываться при смягчении неотбытой части наказания. Кроме того, предусматривается повышение с учетом уровня инфляции денежной суммы, которую разрешается иметь осужденным для приобретения предметов первой необходимости.