Признание зарубежного образования в России с 1 сентября будет идти онлайн

Вся информация об этом будет попадать в специальный реестр, за формирование которого будет отвечать Рособрнадзор

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил формирования реестра для дистанционного признания образования, полученного за рубежом. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"С 1 сентября 2023 года признание образования, полученного за рубежом, будет осуществляться в онлайн-формате, а вся информация об этом попадет в специальный реестр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реестровая модель предоставления госуслуг по признанию зарубежных дипломов позволит сократить сроки предоставления таких услуг, а также избавит граждан и организации от необходимости получения бумажных свидетельств - сведения будут загружаться в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале государственных услуг.

Отвечать за формирование реестра будет Рособрнадзор.