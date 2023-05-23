Численность населения Испании достигла исторического максимума

Она составила 48 млн человек

МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Численность постоянного населения Испании превысила 48 млн человек в первом квартале 2023 года, что является историческим максимумом. Об этом во вторник сообщил Национальный институт статистики королевства.

По этим данным, прирост численности населения более чем на 590 тыс. человек в годовом выражении, что является самым высоким показателем с 2008 года, связан с притоком иностранных граждан в страну.

В первом квартале 2023 года чаще всего в Испанию иммигрировали колумбийцы (более 44 тыс.), марокканцы (более 23 тыс.), венесуэльцы (более 21 тыс.) и перуанцы (более 18 тыс.). Больше всего иммигрантов было зарегистрировано в автономной области Мадрид (0,60 %), в Валенсии (0,54%) и в Каталонии (0,46%).

Прошлый максимум был зарегистрирован 1 января 2021 года, когда население королевства составляло более 47 млн человек.