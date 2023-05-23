Путин: Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах

Глава государства отметил их мужество, отвагу и стойкость

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что народ всегда готов защищать свою страну, а страна, в свою очередь, гордится участниками специальной военной операции (СВО) и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

"Сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград во вторник. Он обратил внимание на то, что в Кремль приглашены участники СВО, которые представляют "все многонациональное сообщество" России. "Мы гордимся их доблестью и отвагой", - подчеркнул Путин. Так, по его словам, Александр Колесов, которому присвоено звание Героя России, "не только с честью выполнил боевую задачу, но и вывез из-под обстрела раненых товарищей, смело и решительно действовал капитан спецназа Росгвардии Дмитрий Распутиков (удостоен ордена Мужества - прим. ТАСС)".

"Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах", - подчеркнул президент. "Среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, воины из разных республик и регионов страны, все они вместе сражаются за Родину, за Россию", - указал глава государства.

Путин подчеркнул, что награды в Кремле сегодня получают и представителя традиционных для России религий. "Слово пастыря, духовного наставника всегда очень важно, особенно для бойцов на передовой", - заметил президент.

Он отдельно поблагодарил педагогов за их наставническую работу. "Наставничество - высокая, непростая миссия, тем более если речь идет о подрастающем поколении, здесь огромную роль играют школа, учителя, они передают не только знания, но и ценности, морально-нравственные ориентиры, которые на долгие годы вперед определяют дела и поступки человека", - убежден глава государства. Он признался, что с искренним уважением сегодня вручает награды педагогам, чьи ученики стали Героями России.