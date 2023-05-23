Госдума приняла порядок выплаты пенсий выпускникам по потере кормильца-военнослужащего

На выплаты имеют право дети, братья, сестры и внуки, достигшие совершеннолетнего возраста и завершившие общее или среднее общее образование, на период до 1 сентября года окончания обучения

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предлагает продлить право для выпускников школ на пенсии по потере кормильца-военнослужащего и приравненных к нему лиц до 1 сентября того года, в котором завершено обучение.

Изменения вносятся в закон о пенсионном обеспечении людей, проходивших военную службу, и их семей. Документом предусматривается отнести к нетрудоспособным членам семьи погибшего кормильца из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц, имеющим право на получение пенсии, его детей, братьев, сестер и внуков, достигших совершеннолетнего возраста и завершивших общее или среднее общее образование, на период до 1 сентября года, в котором было завершено обучение.

Согласно пояснительным материалам, сейчас выплата пенсии по потере кормильца детям, братьям, сестрам и внукам погибшего, достигшим на дату окончания обучения 18-летнего возраста, прекращается через месяц после завершения учебы.