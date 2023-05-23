Госдума приняла закон о штрафах до 200 тыс. рублей за укусы домашних животных

Также появились штрафы до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник закон, вводящий штрафы до 30 тыс. рублей за выброшенных домашних животных и до 200 тыс. рублей - за укусы животных.

Документ внесли в палату в июле 2021 года первый замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Первое чтение состоялось 21 декабря 2021 года. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, вводится штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тыс. рублей - для должностных лиц, до 30 тыс. рублей - для юридических лиц. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 100 тыс. рублей.

Документ также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к деятельности по обращению с животными. Для должностных лиц он может составить до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам - штраф до 15 тыс. рублей, юридическим лицам - до 50 тыс. рублей.

Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию повлечет штраф для граждан до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей. За содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - до 200 тыс. рублей.

За нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, для граждан водится штраф в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 200 тыс. рублей. Уточняется, что административная ответственность за это нарушение не применяется к владельцу животного в случае, если инцидент произошел в момент, когда животное находилось под присмотром другого человека, а также "в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц".