23 мая, 12:12

Пушилин пообещал переименовать поселок Нью-Йорк после освобождения

Врио главы ДНР также ранее сообщил, что за Артемовском останется название, которое город носил в советские времена

ТАСС, 23 мая. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал, что поселок Нью-Йорк, расположенный близ Горловки в Донбассе, будет вновь переименован в Новгородское после освобождения от украинских сил.

"Нам еще предстоит освободить Нью-Йорк, и он тоже перестанет быть Нью-Йорком", - сказал Пушилин во вторник на размещенной в его Telegram-канале записи, сделанной во время посещения освобожденного российским силами города Артемовска, который украинские власти называли Бахмут.

Врио главы ДНР также ранее сказал, что за Артемовском останется его название, которое он носил в советские времена. Пушилин пояснил, что все населенные пункты в республике официально именуются так, как они назывались по состоянию на 11 мая 2014 года, когда на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении.

Поселок Нью-Йорк был основан в конце XIX века немецкими поселенцами - лютеранами и меннонитами. Поселок носил название Нью-Йорк до 1951 года, когда он был переименован в Новгородское. После начала конфликта в Донбассе в 2014 году он находится под контролем украинских сил. В 2021 году украинские власти вновь переименовали поселок в Нью-Йорк. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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