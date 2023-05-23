На Кубани из-за ливней объявили штормовое предупреждение

Осадки могут спровоцировать подъем уровня воды в реках в юго-восточной части региона, сообщили синоптики

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют до 25 мая сильные ливни в Краснодарском крае, которые могут спровоцировать подъем уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок, объявлено штормовое предупреждение, сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС) во вторник.

"Штормовое предупреждение. Сегодня, 23.05, в период с 14:00 по 16:00 и до конца суток, а также в течение суток 24.05 и 25.05.2023 года местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ливни могут спровоцировать подъемы уровней воды в реках в юго-восточной части края, а именно Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах, в том числе с превышением неблагоприятных отметок.