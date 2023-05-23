В Москве рассказали про дизайн новой станции метро "Суворовская"

По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, облик станции будет современным

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Новая станция Кольцевой линии Московского метрополитена "Суворовская" будет выполнена в современном дизайне и не должна быть похожа на станции первого столичного метрокольца, построенные ранее. Об этом сообщил ТАСС во вторник главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кольцевая линия была открыта в несколько этапов в 1950-1954 годах, на ней расположены 12 пересадочных станций.

"У каждого периода строительства метро есть свой дизайн, и мы сейчас строим в своем дизайне. За всю историю метрополитена, ни в одно время не пытались выполнить дизайн другой эпохи. Все станции, которые мы строим и будем строить в будущем, а также станции, которые мы строили, - все современные. И "Маяковская", и "Коньково", и "Кузьминки" - все были современными, просто тогда был такой дизайн", - ответил он на вопрос, будет ли облик новой станции походить на другие станции Кольцевой линии.

Кузнецов уточнил, что проект станции "Суворовская" пока не утвержден.

Тринадцатая станция кольца

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что власти города решили вернуться к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженному ранее на несколько лет из-за сложности и дороговизны проекта. Новую станцию возведут между "Новослободской" и "Проспектом Мира", с нее можно будет перейти на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев в 2022 году заявлял, что строительство новой станции Кольцевой линии займет не менее пяти лет из-за сложностей технического и инженерного характера. При этом проектирование станции "Суворовская" требует решения сложных инженерных задач, это самая долгая стадия работ, непосредственно строительство будет вестись ударными темпами. Бочкарев 1 марта уточнил, что строительство новой станции Кольцевой линии выполнят за три года.

Кроме того, заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал в беседе с ТАСС, что остановки движения поездов на Кольцевой линии столичного метрополитена для строительства станции "Суворовская" не будут длительными. По его словам, могут понадобится ограничения на три-четыре дня для монтажа стрелки и столько же перед открытием новой станции для интеграции в сеть метро. Для строительства станции будут задействованы обходные тоннели для поездов, чтобы не останавливать их движение надолго.