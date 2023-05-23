Свыше 84 тыс. школьников Подмосковья в 2023 году сдадут ОГЭ

Экзамены будут проходить более чем в 360 пунктах

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Свыше 84 тыс. учеников девятых классов школ Подмосковья в этом году будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ). В первый день его проведения работы по физике, биологии и истории напишут более 24 тыс. школьников, сообщила во вторник пресс-служба министерства образования региона.

"Уже 24 мая в Подмосковье стартует сдача ОГЭ для учащихся девятых классов. В этот день более 24 тыс. человек напишут физику, биологию и историю", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Она уточнила, что всего в этом году ОГЭ в Подмосковье будут сдавать свыше 84 тыс. школьников.

В министерстве рассказали, что экзамены будут проходить более чем в 360 пунктах, оборудованных в соответствии с установленными требованиями. За ходом испытания будут наблюдать почти 740 аккредитованных общественных наблюдателей. Результаты первых экзаменов появятся не позднее 7 июня.