Путин отметил, что достижения россиян и любовь к Отечеству помогают движению страны вперед

Глава государства также добавил, что от четкой, слаженной работы различных ветвей и уровней власти напрямую зависит качество жизни граждан

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Достижения россиян приумножают лучшие традиции страны и помогают ее движению вперед, уверен президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград во вторник. "Благодаря вам создается история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся, укрепляется основа для дальнейшего движения вперед, для приумножения самых лучших традиций, которыми славится наша страна, весь наш многонациональный народ", - обратился он к участникам церемонии. По мнению главы государства, награжденные "примером своей жизни доказали и доказывают каждый день, какой мощной движущей силой обладает искренняя любовь к Отечеству, стремление работать ради общего блага, добиваться выдающихся успехов в самых разных сферах деятельности".

Отдельно президент выделил заслуги председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, удостоенного ордена Святого апостола Андрея Первозванного. "Государственное мышление, беспристрастность, верность фундаментальным основам права отличают многолетнюю работу Валерия Дмитриевича Зорькина на посту главы Конституционного суда. Валерий Дмитриевич последовательно отстаивает верховенство основного закона, букву и дух Конституции", - сказал Путин.

На его взгляд, "огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия, в социально-экономическом развитии Татарстана и всей России, безусловно, принадлежит Минтимеру Шариповичу Шаймиеву - сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и ответственности". Президент признался, что для него большая честь вручить бывшему главе Татарстана, а ныне государственному советнику республики высшую награду Родины - орден Святого апостола Андрея Первозванного.

"От четкой, слаженной работы различных ветвей и уровней власти напрямую зависит качество жизни наших граждан", - подчеркнул президент. Он поблагодарил всех, кто "с полной самоотдачей трудится на важнейшем для страны поприще - на государственной службе".