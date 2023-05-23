Около 100 человек вывезли с территорий Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, среди них есть лежачие и дети

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Порядка 100 человек из двух сел Белгородской области вывезены из-за проникновения в понедельник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Грайворонского округа. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Со вчерашнего вечера наша оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым вывозила мирных жителей из Глотова и Козинок. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети", - написал он.

По словам губернатора, из села Козинка была вывезена раненая женщина. "Сейчас она в городской больнице № 2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также <...> перелом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медпомощь оказывается", - отметил Гладков.

Украинская диверсионно-разведывательная группа в понедельник проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, ранены 12 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. В регионе введен режим контртеррористической операции, фактически отселены жители девяти населенных пунктов.