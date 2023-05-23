Свыше 580 "народных троп" благоустроят в Подмосковье в 2023 году

Больше всего троп организуют в Клину - 28

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Свыше 580 пешеходных троп приведут в порядок в 43 городских округах Московской области в этом году. Работы планируется провести в течение лета, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

"В 2023 году запланировано благоустроить 585 тропинок в 43 муниципалитетах. Расположение "народных троп" выбиралось в соответствии с мнением жителей: письма, обращения на портале "Добродел", а также обращения в ЕЦУР. Больше всего троп организуют в Клину - 28, Люберцах - 36, Одинцовском - 26, Электростали - 22, Шаховской - 18. Финансирование программы происходит из двух источников: бюджет Московской области и муниципальные средства", - привели в тексте слова руководителя Главного управления содержания территорий в ранге министра Светланы Аиповой.

Она также напомнила, что в прошлом году в рамках программы "Пешком" в Московской области привели в порядок почти 750 "народных троп", которые располагаются в 37 городских округах Подмосковья.

Как пояснили в пресс-службе, в рамках благоустройства на "народных тропах" обновляют покрытие.