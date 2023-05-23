В Москве число алиментщиков с долгом свыше 1 млн рублей выросло до 444

Все должники ограничены в выезде за рубеж, четверть - в водительских правах

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 400 жителей столицы имеют долг в размере свыше 1 млн рублей по алиментам. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве в рамках акции "Судебные приставы - детям" в преддверии отмечаемого 1 июня Дня защиты детей.

"Среди московских должников по алиментам насчитывается 444 гражданина, у которых задолженность превышает 1 млн рублей. Исполнение алиментных обязательств такими должниками-родителями находится на особом контроле в службе судебных приставов", - сообщили в ГУ ФССП. В 2021 году таких "должников-миллионеров" было 339.

Всего в настоящее время в Москве приставы взыскивают алименты с 27,7 тыс. москвичей, среди которых 2,5 тыс. - женщины.

Для взыскания алиментов приставы применяют весь арсенал мер понуждения: все должники по алиментам ограничены в выезде за рубеж, четверть - в водительских правах.

Автомобиль как средство оплаты алиментов

Одной из мер является арест автомобилей. За первые четыре месяца 2023 года судебными приставами ГУ ФССП по Москве произведен 541 арест имущества алиментщиков, в том числе их автомобилей.

"Так, 40-летний житель Москвы оперативно погасил задолженность в размере 491 тыс. рублей после ареста судебными приставами его автомобиля Mercedes-Benz E200, - рассказали в ГУ ФССП. - В отделе по взысканию алиментных платежей находится исполнительное производство о взыскании с жителя Ярославского района столицы алиментных платежей на содержание двух несовершеннолетних дочек. По судебному решению мужчина должен перечислять детям одну треть от своего дохода, однако добровольно это делать он отказывался. Судебный пристав не раз предупреждал его об ответственности, обратил взыскание на банковские счета, ограничил в праве на выезд за пределы РФ. По результатам имущественной проверки выяснилось, что у мужчины в собственности две квартиры и автомобиль Mercedes". Были вынесены запреты на совершение с ними регистрационных действий, но и это не возымело действия, после чего пристав объявил автомобиль должника в розыск. Арест найденного автомобиля и угроза его продажи с торгов побудили его хозяина в полном объеме выплатить долг на содержание детей.

Как отметили в ГУ ФССП, за первые четыре месяца этого года со столичных алиментщиков взыскано 808,6 млн рублей - на 176,8 млн рублей больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В ГУ ФССП в рамках информационной акции "Судебные приставы - детям" напоминают родителям о необходимости выплачивать алименты регулярно, так как своевременное исполнение родительских обязательств обеспечивает ребенку достойное детство.