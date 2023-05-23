Госдума приняла закон об установлении 21 ноября Дня воинской присяги

В пояснительных материалах уточняется, что учреждение такой даты направлено на воспитание граждан, прежде всего молодежи, "в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об установлении 21 ноября Дня воинской присяги.

Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Как уточняется в пояснительных материалах, учреждение такой даты направлено на воспитание российских граждан, прежде всего молодежи, "в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу".

Отмечается, что дата закрепит на законодательном уровне важнейшее историческое событие в жизни государства и общества, которое символизирует готовность лица принимать присягу к добровольному выполнению воинского долга и жертвам во имя народа и Отечества.