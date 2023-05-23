В здание Еврокомиссии в Париже ворвались французские железнодорожники

Члены профсоюза Sud Rail таким образом выразили протест против планов ЕК провести расследование получения субсидий Национальной компании железных дорог

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Члены профсоюза железнодорожников Sud Rail, протестующие против планов Еврокомиссии (ЕК) расследовать потенциально необоснованное получение субсидий грузовым подразделением Национальной компании железных дорог (SNCF) Франции FRET, ворвались в парижское представительство ЕК, где в тот момент присутствовал министр-делегат по делам транспорта Клеман Бон.

Согласно видеозаписям, опубликованным интернет-СМИ Quartier Generale, участники демонстрации с транспарантами и горящими фаерами окружили министра и пытались донести до него свою точку зрения. Собравшиеся также скандировали: "SNCF не продается!" Один из участников акции держал в руках плакат с надписью "Европа меня убьет" и логотипом FRET.

Профсоюз Sud Rail в соцсетях сообщил об организации "спонтанных манифестаций" в Париже, приведя фотографии с маршей на улицах. В то же время, согласно одному из опубликованных Quartier Generale видео, демонстранты в желтых жилетах с логотипом профсоюза прорвали полицейское оцепление и вышли на Елисейские Поля.

Согласно заявлению, размещенному на сайте профсоюза, причиной протестов стало решение Еврокомиссии "провести углубленное расследование в отношении FRET SNCF, чтобы определить, воспользовалась ли эта организация государственной помощью в период с 2007 по 2019 год в нарушение принципов европейской конкуренции". Как отмечает радио RMC, от компании могут потребовать вернуть полученные средства в размере €5,3 млрд, что может привести к ее ликвидации.