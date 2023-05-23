В Москве могут создать Международный джазовый центр

По словам художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, в центр планируют включить образовательный кластер, престижную концертную площадку и творческие лаборатории

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российская джазовая общественность совместно с правительством Москвы обсуждает создание в столице Международного джазового центра, который включит в себя образовательный кластер, лаборатории и концертную площадку, сообщил художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

"Современная молодежь растет, поэтому сейчас мы обсуждаем вместе с российской джазовой общественностью и правительством Москвы создание Международного джазового центра, где будут образовательный кластер, престижная концертная площадка и творческие лаборатории. Я уверен, джазовая музыка стала такой же визитной карточкой как опера, балет, современное искусство, кино и все другие наши достижения", - сказал он на церемонии вручения государственных наград в Кремле во вторник.

Президент России Владимир Путин наградил Бутмана орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В ответном слове музыкант поблагодарил главу государства за высокую оценку работы и пригласил его на Московский джазовый фестиваль, который в этом году пройдет с 19 по 25 июня.