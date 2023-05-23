Сейсмоцентр в Германии ошибочно сообщил о землетрясении в Белоруссии

В центре Geofon рассказали, что землетрясение, спровоцировавшее сигналы, которые привели к указанию неверной точки, произошло у островов Лоялти, расположенных почти в 2 тыс. км от восточного побережья Австралии

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Немецкий сейсмологический центр Geofon, сообщивший на прошлой неделе о землетрясении в Белоруссии, пояснил во вторник ТАСС, что публикация была вызвана технической ошибкой, и внес коррективы в информацию о событии.

Ранее в соцсетях появились сообщения на основе ошибочных данных Geofon о якобы произошедшем 21 мая на территории Гродненской области Белоруссии землетрясении магнитудой 4,2, очаг которого находился на глубине 10 км.

"Это некорректная информация, на самом деле землетрясение, спровоцировавшее сигналы, которые и привели к указанию неверной точки, произошло очень далеко, у островов Лоялти", - сказали в центре.

Острова Лоялти расположены почти в 2 тыс. км от восточного побережья Австралии. Специалист центра пояснил, что "землетрясения в данном регионе часто вызывают колебания большой амплитуды в Европе из-за концентрации напряжения в земной коре". "Данное землетрясение было одним из многих афтершоков сильного землетрясения, зарегистрированного рано утром в пятницу, но каким-то образом мы сразу не внесли коррективы", - пояснили в Geofon.

Белорусские специалисты каких-либо сейсмических событий в районе городов Лида и Новогрудок, где якобы произошло землетрясение, не зафиксировали. Заведующая отделом обработки и анализа данных мониторинга Центра геофизического мониторинга Национальной академии наук Белоруссии Татьяна Аронова сообщила агентству БелТА, что информация о землетрясении в Гродненской области была распространена только сейсмологическим центром Geofon.