23 мая, 12:20
Военная операция на Украине

Слуцкий заявил, что российские партии встали плечом к плечу ради победы на Украине

Лидер ЛДПР подчеркнул, что все депутаты всех уровней делают "все возможное и невозможное" для "скорейшего достижения великой победы"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что парламентские партии России встали плечом к плечу ради достижения целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня по призыву ЛДПР все парламентские партии и многие непарламентские политические силы встали плечом к плечу, как всегда было, когда наше великое, хранимое Богом Отечество переживало момент истины в своей истории, в своем развитии. <…> Все депутаты всех уровней делают все возможное и невозможное и будут форсированно заниматься этим дальше с целью скорейшего достижения великой победы", - сказал Слуцкий во вторник на церемонии вручения государственных наград, получая орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина за "высокое доверие", оказанное ему при включении в состав российской делегации на переговорах с Украиной в 2022 году. "Марионеточный киевский режим, ведомый коллективным Западом, не пошел на переговоры, они захотели воевать. Исход этой войны будет закономерным", - отметил Слуцкий. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВоенная операция на Украине
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