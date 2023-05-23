Протестующие отключили газ на набережной в Каннах, где проходит кинофестиваль

Отключения фиксировали на набережной Круазетт, на площади Генерала де Голля и на улице Бюттюра

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Французские газовщики, протестующие против пенсионной реформы во Франции, отключили подачу газа в районе Дворца фестивалей и конгрессов, где проходит Каннский кинофестиваль. Об этом сообщила газета Var-Matin.

По ее данным, без газоснабжения остались расположенные в округе рестораны и отели в обеденное время. Отключения фиксировались на набережной Круазетт, на площади Генерала де Голля и на улице Бюттюра.

Пока ни один профсоюз не взял на себя ответственность за эту акцию. Местная ячейка профобъединения "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) отрицает свою причастность к происшедшему, хотя ранее заявляла о планах помешать проведению кинофестиваля. Поэтому местные власти к церемонии открытия киносмотра 16 мая установили около Дворца фестивалей и конгрессов несколько электрогенераторов на случай отключения электричества.

В субботу участники природозащитных ассоциаций попытались перекрыть летное поле аэропорта города Канны, протестуя против загрязнения воздуха выхлопами частных самолетов, на которых слетаются гости кинофестиваля. Защитники природы опубликовали в соцсетях видеокадры попытки с помощью радиоуправляемых машин с дымовыми шашками помешать взлету частного самолета.