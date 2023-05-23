Россияне тратят на потребление аудиовизуального контента около восьми часов в день

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова сообщила, что основными каналами потребления такого контента являются интернет и телевидение

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россияне проводят за просмотром и прослушиванием аудиовизуальных материалов от семи до восьми часов каждый день. Основными каналами потребления такого контента являются интернет и телевидение, во вторник сообщила замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.

"Исходя из того, что видим мы, хочу сказать, что время, которое проводит каждый человек с аудиовизуальным контентом - это семь-восемь часов ежедневно. Это практически рабочий день человека", - сказала она на пленарной дискуссии VII ежегодного "TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы".

Основными источниками аудиовизуального контента выступают телевидение и интернет, добавила Черкесова. "У нас есть два главных блока - телевидение и интернет. Если мы говорим про телевидение, то это в основном профессиональный контент, а если про интернет, то это очень разный контент. Но сегмент профессионального контента в интернете тоже растет. Объем российского производства в целом сильно вырос", - отметила она.

По словам замглавы Минцифры, с уходом зарубежных платформ аудитория пользовательского контента в сети не сократилась. "У нас очень мало стран в мире, у которых есть свои площадки, которые в принципе позволяют пользовательский контент создавать. Нам очень повезло. <…> Даже с уходом зарубежных площадок мы заметили, что аудитория не ушла. Она просто переправилась и адаптировалась к тому, как есть. И преимущественно ушла на наши площадки", - заключила она.