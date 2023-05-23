В Ненецком АО запустили мобильное приложение "Госуслуги.Дом"

Округ вошел в число пилотных субъектов России

ТАСС, 23 мая. В Ненецком автономном округе (НАО) запустили новое мобильное приложение "Госуслуги.Дом", сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. Округ вошел в число пилотных субъектов РФ.

"Ненецкий автономный округ вошел в число пилотных регионов, в которых запущено приложение "Госуслуги.Дом". Сервис позволяет собственникам квартир в многоквартирных домах решать все вопросы ЖКХ онлайн в одном приложении", - говорится в сообщении.

С помощью приложения пользователи могут оперативно подавать заявки в управляющие организации, контролировать их исполнение и получение обратной связи, целевое расходование бюджета управляющими организациями. Есть возможность передавать показания всех установленных в квартире приборов учета, изучать и оплачивать все счета за жилищно-коммунальные услуги, направлять обращения в жилищную инспекцию, получать информацию о сроках проведения капитального ремонта и перечне работ, общих собраний собственников жилья, оценивать работу управляющей организации.

Зарегистрированные пользователи могут в любой момент изучить отчет управляющей организации за прошлый год - данные автоматически загружаются из ГИС ЖКХ. Кроме того, в мобильном приложении будут размещаться полезные статьи и сообщения от управляющих организаций.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Данные о недвижимости загружаются автоматически. В Департаменте внутреннего контроля и надзора НАО пояснили, что массовое внедрение мобильного приложения повышает прозрачность в сфере управления жилищным фондом и обеспечивает прямой канал обратной связи жителей с управляющими организациями, что помогает снижать количество жалоб. В будущем весь функционал "Госуслуги.Дом" заработает во всех регионах страны. Планируется, что появятся и другие функции, например, детализация счетов и напоминания о необходимости оплаты, чаты для жильцов дома.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы". Приложение доступно для скачивания в AppStore, Google Play и AppGallery.