Губернатор Липецкой области выразил надежду, что выпускники школ свяжут будущее с регионом

Игорь Артамонов заявил, что регион становится более современным и комфортным для жизни молодежи

ЛИПЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил надежду, что выпускники школ свяжут свое будущее с регионом.

"Надеюсь, ваше будущее будет связано с Липецкой областью, которая меняется, становится более современной, комфортной для жизни, интересной для молодежи", - написал Артамонов во вторник в своем Telegram-канале, подводя итоги своего участия в последнем звонке в одном из лицеев областного центра.

Он рассказал, что в рамках мероприятия пообщался с ребятами и учителями. "И одни, и другие - наше достояние, огромная благодарность педагогам, которые вкладывают душу в каждого своего ученика, раскрывают его таланты, учат идти к цели, всем выпускникам - удачи на взрослом пути", - добавил губернатор.

По его словам, всего в Липецкой области последний звонок прозвонил для 12 тыс. девятиклассников и 5 тыс. одиннадцатиклассников.