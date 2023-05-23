Путин попытался "поработать переводчиком" на церемонии в Кремле

Художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай обратился к президенту на немецком языке

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле во вторник попытался помочь с переводом художественному руководителю Фонда "Талант и успех" Хансу-Йоахиму Фраю, который на трех языках признался в любви к России.

Немец по происхождению, основную часть речи Фрай произносил на английском. Но начал выступление он на русском, сразу же предупредив, что пока недостаточно освоил его. После нескольких первых предложений Фрай обратился к Путину на немецком, которым владеет президент, после чего уже перешел на английский. Режиссер-постановщик рассказал, что обожает Россию, ее самобытную культуру и уникальный язык, и что ему очень нравится жить здесь.

Выслушав его, президент подошел к микрофону и хотел начать пересказывать речь, но, услышав переводчицу, не стал продолжать. После этого он пожал Фраю руку.

С 2017 года Ханс Фрай работает художественным руководителем образовательного Фонда "Талант и успех" в Сочи. Также является советником генерального директора Большого театра России. Ранее был худруком Дрезденской Земпер-оперы, главным режиссером Театрального объединения Бремена. Основал Дрезденский оперный бал в Земпер-опере.