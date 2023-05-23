Sky: в Британии запретят иностранным студентам привозить членов семей

Также студенты лишатся возможности менять тип визы с образовательной на рабочую, пока их учеба не завершена

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании запретят иностранным студентам привозить с собой членов семей. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News, по информации которого МВД королевства прибегло к ужесточению правил в рамках борьбы с миграцией в Соединенное Королевство.

Как отмечается, с января 2024 года, когда нововведения вступят в силу, студенты не смогут оформлять долгосрочные визы для своих родственников, если только речь не идет об учащихся последипломных курсов. Также студенты лишатся возможности менять тип визы с образовательной на рабочую, пока их учеба не завершена.

По информации телеканала, на этой неделе должна быть распространена официальная статистика, которая покажет рост показателей миграции до рекордного показателя 700 тыс. человек. Для сравнения: за 12 месяцев, с июня 2021 по июнь 2022 года, число иностранцев, въехавших в Великобританию, превысило число покинувших страну в те же сроки на 504 тыс. человек. На тот момент это было рекордным показателем.

Представитель британского премьер-министра Риши Сунака, комментируя решение МВД, заявил, что цель правительства - сократить показатели миграции. Он обратил внимание на то, что с 2019 по 2022 год число виз, выданных родственникам студентов, обучающихся в Великобритании, выросло в восемь раз.