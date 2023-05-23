Минобрнауки рекомендовало вузам выдать материальную помощь студентам-участникам СВО

Также министерство рекомендовало снизить для них стоимость обучения

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минобрнауки РФ рекомендовало российским высшим учебным заведениям предоставлять материальную помощь студентам, которые являются участниками специальной военной операции (СВО), или членами их семей, а также снизить для них стоимость обучения. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"Вузам рекомендовано оказывать следующие виды поддержки для студентов со статусом участника спецоперации и детям-студентам участников СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения, предоставление рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг", - говорится в распространенном сообщении.

Также вузам рекомендовано предоставлять таким студентам места в общежитии в приоритетном порядке. Отмечается, что при снижении стоимости платных образовательных услуг или предоставлении возможности рассрочки для оплаты по договору вуз может покрывать недостающую сумму за счет собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц.

В министерстве напомнили, что в конце 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузе по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.