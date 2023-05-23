Россия в 2023 году поставит Кубе пожарную технику

В поставки включат в том числе автомобили пенного тушения, аэродромную противопожарную технику, автоцистерны, а также обширный перечень специализированного оборудования, сообщили в МЧС РФ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пожарная техника будет поставлена Россией на Кубу в 2023 году, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Во вторник глава МЧС РФ Александр Куренков встретился в Москве с министром внутренних дел Кубы Лазаро Альваресом. "Правительство России приняло положительное решение по вопросу оказания содействия кубинской стороне в дооснащении центра (регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля - прим. ТАСС). В новый проект включены автомобили пенного тушения, аэродромная противопожарная техника, автоцистерны, а также обширный перечень специализированного оборудования", - цитируют министра в пресс-службе.

Техника будет закуплена и поставлена на Кубу в 2023 году. Кроме того, вузы МЧС России подготовили для Кубы более 200 специалистов по пожарной безопасности, обучаются 24 курсанта. Также за прошедшие пять лет МЧС доставило на Кубу более 22 тыс. тонн продовольствия, лекарств и медицинских изделий.