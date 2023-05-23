Суд рассмотрит очередной протокол на Wikimedia за неудаление запрещенного контента

Организации грозит до 4 млн рублей штрафа

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мировой судебный участок №422 в Москве 6 июня рассмотрит вопрос об очередном штрафе компании Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", за неудаление запрещенного контента. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"В суд поступил протокол Роскомнадзора в отношении Wikimedia Foundation по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ). Заседание суда по этому делу назначено на 10:30 мск 6 июня", - сказали в суде. Организации грозит до 4 млн рублей штрафа.

В апреле 2022 года суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха. В феврале 2023 года организацию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей РФ, в апреле - на 1,5 млн рублей за отказ удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в ходе СВО, на 800 тыс. рублей за отказ удалить материал о запрещенной песне группы "Психея", на 2 млн рублей за неудаление статьи под названием "Российская оккупация Запорожской области" и на 800 тыс. рублей за неудаление недостоверной информации о деятельности запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джамаат Таблиг".

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов.