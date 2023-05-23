В Ленобласти отреставрируют установленный на Братском кладбище в Мелитополе танк Т-70

Работы будут проходить под эгидой Российского военно-исторического общества

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Легкий танк Т-70 времен Великой Отечественной войны сняли с постамента у мемориала "Братское кладбище" в центре Мелитополя Запорожской области для реставрации в Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС во вторник. Машину весом 9 тонн подняли двумя кранами и переместили на тягач.

"Реставрацию он [танк] будет проходить в Ленинградской области. Уже на День освобождения Мелитополя 23 октября будет полностью восстановлен. Думаю, 23 октября мы его даже увидим на ходу", - сказал журналистам первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев, добавив, что реставрация будет проходить под эгидой Российского военно-исторического общества.

Он отметил, что этот танк 22-го гвардейского танкового полка был первым танком, вошедшим в Мелитополь при освобождении города осенью 1943 года.

После ремонта в Ленинградской области и участия в параде в 80-летнюю годовщину освобождения города боевая машина вернется на свое место. "В ходе мероприятия, торжественного парада, посвященного Дню освобождения Мелитополя, он будет на ходу, а так будет стоять на постаменте", - добавил Толмачев.

Перед отправкой в дорогу на Т-70 установили копию Знамени Победы.