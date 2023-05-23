23 мая, 13:27

В Луганске сквер им. "Молодой гвардии" реконструируют к сентябрю

В нем появятся современные детские площадки, спортзона и скейт-парк, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Луганский сквер имени "Молодой гвардии" будет реконструирован к сентябрю, в нем появятся современные детские площадки, спортзона и скейт-парк. Об этом написал во вторник в Telegram-канале врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"По итогам работ будет создано современное общественное пространство, соответствующее высоким московским стандартам и учитывающее все потребности горожан. В обновленном парке найти увлечение смогут люди всех возрастных категорий: будут созданы две современные детские площадки для самых маленьких жителей столицы, спортзона с футбольным полем и площадкой для воркаута для любителей спорта, будет сохранена и преобразится эстрада - место притяжения жителей старшего возраста. Появится и площадка для скейтбордистов: на месте летнего кинотеатра будет создан скейт-парк <…>. Реконструкция парка будет завершена к сентябрю", - сказано в сообщении.

Также в парке установят светомузыкальный фонтан. Бюсты молодогвардейцев на территории сквера демонтировать не будут.

Антифашистская подпольная организация "Молодая гвардия" была создана в шахтерском городке Краснодоне, оккупированном гитлеровскими войсками летом 1942 года. Юные подпольщики распространяли сначала рукописные, а затем и печатные листовки со сводками Совинформбюро, собирали оружие и боеприпасы. Их акциями в том числе стали освобождение почти 150 советских военнопленных и сожжение германской биржи с документами людей, которых должны были угнать на работы в Третий рейх. В результате предательства почти все члены "Молодой гвардии" были арестованы и казнены за пять дней до освобождения города Красной армией. 

Теги:
РоссияПасечник, Леонид Иванович
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