Около 60 тыс. человек в Грозном приняли участие в митинге против посягательств на Коран

Поводом для проведения мероприятия стал инцидент в Волгограде, где молодой человек сжег священную для мусульман книгу

ГРОЗНЫЙ, 23 мая. /ТАСС/. Митинг против посягательств на Коран прошел в Грозном во вторник, поводом послужил инцидент в Волгограде, где молодой человек сжег священную для мусульман книгу возле Соборной мечети. В митинге приняли участие около 60 тыс. человек, такие данные приводят власти Чечни.

К Мемориальному комплексу Славы имени А. А. Кадырова пришли члены общественных организаций и жители Чеченской Республики и соседних регионов с плакатами и транспарантами с надписями: "Не трогать священное писание!", "Россия - друг ислама", "Пусть будут прокляты поджигатели Корана". Из-за большого потока людей часть улиц в центре Грозного перекрыта для движения транспорта, передает с места корреспондент ТАСС.

"Мы не можем оставаться безучастными к этим вызовам. Наш многотысячный митинг - это протест против циничной и наглой политики притеснения ислама и оскорбления чувств верующих. Мы знаем, кто стоит за сожжением Корана в Волгограде. Это украинские фашисты и их хозяева из Белого дома и НАТО. Понимая, что они не могут оказать существенного сопротивления нашей армии, сражающейся за освобождение Донбасса от нацистов, эти пособники сатаны пробуют расколоть российское общество изнутри", - отметил в своем выступлении председатель парламента региона Магомед Даудов.

В ходе митинга собравшиеся также поблагодарили за оперативное установление и задержание виновного, а также за решение передать дело следователям в Чеченской Республике.

"Это мудрое решение показывает высокое доверие, оказываемое президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным нашей республике и главе", - отметил муфтий региона Салах-Хаджи Межиев.

В понедельник суд в Волгограде арестовал местного жителя Никиту Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана возле городской мечети. По данным следствия, молодой человек записал свои действия на видео, которое появилось на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины. Журавель признал вину и сообщил, что сделал это по указанию украинских спецслужб за 10 тыс. рублей. Позднее он раскаялся и извинился за свой поступок, заявив, что пошел на это ради материальной выгоды.