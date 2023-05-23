В Ленобласти запустили программу профессиональной переподготовки участников СВО

Желающие могут обучиться на операторов печатного оборудования, а также специалистов компьютерной графики и программы "1С: Склад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Программа профессиональной переподготовки для вернувшихся участников специальной военной операции запущена в Ленинградской области на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Ленинградский филиал Фонда "Защитники отечества" на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции объявил набор групп на летние программы профессиональной переподготовки для вернувшихся участников СВО. Для переобучения ленинградцам предлагаются три специальности на двух площадках фонда. Во Всеволожске стартует обучение операторов печатного оборудования, а в Выборге специалистов компьютерной графики и программы "1С: Склад", - говорится в сообщении.

На курсах можно обучиться профессии специалиста по печати и постпечатной обработке, освоить технологии складского учета, научиться разрабатывать рекламно-информационные материалы с использованием графических редакторов.

Переобучение проводится за счет бюджета Ленинградской области, также гарантируется трудоустройство, сообщили в пресс-службе.