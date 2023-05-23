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Военная операция на Украине

Более 9 тыс. жителей Грайворонского округа готовы принять в ПВР Белгородской области

В настоящее время в ПВР находятся 378 человек

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Более 9 тыс. жителей Грайворонского округа могут быть приняты в пунктах временного размещения (ПВР) в семи районах Белгородской области.

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Об этом сообщили во вторник журналистам в региональном оперштабе.

"Определены муниципальные образования, в которых развернуты ПВР для жителей Грайворонского округа: Губкинский, Старооскольский, Яковлевский городские округа, Ивнянский, Корочанский, Прохоровский, Ракитянский районы", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в оперштабе, 57 ПВР готовы к размещению 9,3 тыс. человек. В настоящее время в ПВР находятся 378 жителей Грайворонского округа. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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