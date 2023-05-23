Медведев заявил, что в случае с западным контентом поддерживает "пиратство"

По словам зампредседателя Совета безопасности, "чем больше разного контента, тем лучше"

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что соблюдать интеллектуальные права на западный контент в условиях санкций не стоит - его можно распространять "пиратски" и желательно бесплатно.

Такую позицию он высказал в интервью телеканалу RT, которое вышло в эфир во вторник. В ответ на вопрос, стоит ли привести законы в соответствие с ситуацией, политик уточнил, что в таком случае идет речь об отмене "российского законодательства, которое покоится на Бернской, Женевской Конвенции об интеллектуальной собственности".

"Вы знаете, насчет корректировки законодательства я говорить не буду, я все-таки юрист по профессии и призванию. Но то, что я приветствую использование пиратского контента, в условиях, когда нас обложили со всех сторон, - абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно", - подчеркнул Медведев.