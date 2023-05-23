В Адыгее до 26 мая объявили экстренное предупреждение из-за ливней и града

Порывы ветра могут достигать 22 м/с

МАЙКОП, 23 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 м/с. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Экстренное предупреждение. По данным Северо-Кавказского центра по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 23 мая, а также в течение суток 24 и 25 мая местами в Республике Адыгея ожидается комплекс метеорологических явлений - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения.

Как сообщил ТАСС заместитель руководителя республиканского комитета по делам ГО и ЧС Рашид Манапов, град размером с перепелиное яйцо - диаметром 2 см и выше - выпал в районе населенных пунктов Майкопского района во вторник. "В предгорье Адыгеи, в районе станицы Дагестанской, хутора Шунтук и поселка Цветочный, выпал град диаметром 2 см и выше. То есть это критерий опасного явления", - сказал он.

Информация о числе пострадавших уточняется. Министерство сельского хозяйства республики организует работу комиссий по обследованию сельхозугодий, по результатам которого будет приниматься решение о возможном введении режима ЧС.