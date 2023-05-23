Визит Мишустина в Китай и разгром диверсантов в Белгородской области. Главное за 23 мая

Визит Мишустина в Китай

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай. В Шанхае он выступил на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума. Премьер-министр заявил, что Москва и Пекин в 2023 году могут достичь товарооборота в $200 млрд. В столице Китая у председателя правительства РФ запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета Ли Цяном.

Разгром украинских диверсантов в Белгородской области

Российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские нацформирования, которые прорвались в Грайворонский район Белгородской области. Уничтожены 70 террористов. Погибших среди мирного населения в результате действий ДРГ нет. Ранения получили 12 человек. Из-за вторжения ДРГ отселили жителей девяти населенных пунктов региона.

Приговор гражданину Украины за шпионаж в РФ

Гражданина Украины Андрея Петкевича приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. ФСБ установила, что Петкевич по заданию разведслужб Украины искал работников оборонных предприятий из числа секретоносителей, занимался их вербовкой и добывал сведения о разработках.

Выделение нового транша макрофинансовой помощи Киеву

Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Средства направят на выплаты зарплат и пенсий, поддержку основных коммунальных услуг и восстановление жизненно важной инфраструктуры, разрушенной в ходе конфликта в стране.

Принятие закона об основаниях признания недействительными загранпаспортов

Госдума приняла законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Ими будут считаться, в частности, утрата документа, изменение фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения, изменение пола, истечение срока действия паспорта и смерть владельца. В случае если гражданин, право которого на выезд из страны ограничено, не передал загранпаспорт на хранение в уполномоченные органы, его также аннулируют.