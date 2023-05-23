Кассационный суд Франции постановил возобновить разбирательство по делу Аблязова

В отношении экс-руководителя казахстанского "Банк Туран Алем" возбудили уголовные дела в России, Казахстане и на Украине

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении экс-руководителя казахстанского "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег. Соответствующее решение было опубликовано на сайте суда.

"В связи с апелляцией генерального прокурора суд постановил аннулировать все пункты постановления следственной палаты парижского Апелляционного суда от 13 января 2022 года и требует повторного рассмотрения дела", - гласит документ.

В решении отмечается, что причин для прекращения судебного преследования нет, поскольку на момент подачи казахстанскими властями иска 17 июля 2017 года срок давности в отношении вменяемых Аблязову фактов не истек.

Дело Аблязова

В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. В Казахстане его обвиняют в хищении $7,5 млрд. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В России суд заочно приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы.

В июле 2013 года он был арестован на территории Франции. Экстрадиции Аблязова одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу, в сентябре 2015 года правительство Франции распорядилось экстрадировать подсудимого в Россию. Защита Аблязова заявила, что дело против него политически мотивировано и добилась отмены решения об экстрадиции.

17 июля 2017 года судебные органы Казахстана передали в Министерство юстиции Франции данные по заведенному на Аблязова делу и, поскольку в экстрадиции экс-банкира на родину было отказано, потребовали провести разбирательство во Франции. В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил экс-банкира к пожизненному лишению свободы. Тогда его признали виновным в организации убийства бывшего председателя правления кредитного учреждения Ержана Татишева.

В сентябре 2020 года Аблязову был предоставлен статус политического беженца в Франции, однако в октябре он был задержан и ему были предъявлены обвинения в "злоупотреблении доверием" и "отмывании денег". В январе 2022 года дело было прекращено в связи с истечением срока давности вменяемых ему преступлений. Однако в декабре того же года Национальный суд по вопросам убежища отозвал статус беженца у Аблязова.

В начале января 2022 года на фоне беспорядков в Казахстане Аблязов в интервью агентству Reuters заявил, что "протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать". Он также утверждал, что намерен вернуться в Казахстан, чтобы возглавить "временное правительство", если протест "достигнет правильного охвата".