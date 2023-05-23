На территории Белгородской области отменили режим контртеррористической операции

Он действовал с 22 мая

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции в Белгородской области отменен. Об этом сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков.

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован", - написал он в Telegram-канале.

Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, в связи с этим в регионе был введен правовой режим контртеррористической операции. По последним данным, ранены 12 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.

Как позже сообщили журналистам в региональном оперштабе, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК России (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ). В ходе обследования места преступления были обнаружены и изъяты использовавшиеся ДРГ транспортные средства, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы. Взрывотехники разминировали территорию от штатных и самодельных взрывных устройств.