В ДНР отобрали первые 14 проектов благоустройства общественных пространств в малых городах

В ближайшее время их отправят на рассмотрение в федеральный центр

ДОНЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Власти ДНР отобрали первые проекты благоустройства общественных пространств 14 малых городов в республике по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". В ближайшее время их отправят на рассмотрение в федеральный центр, сообщила журналистам во вторник первый замминистра строительства и ЖКХ ДНР Юлия Мерваезова.

В апреле врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что в начале этого года ДНР присоединилась к реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Накануне первые 16 проектов по благоустройству общественных пространств ДНР в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" поступили на рассмотрение межведомственной комиссии региона.

"Мы провели первое заседание межведомственной комиссии. У нас вообще заявлялось 20 городов, было допущено на межведомственную комиссию 16 городов. По результатам: 10 заявок были одобрены комиссией единогласно, по четырем заявкам были замечания, они одобрены, но с учетом небольших доработок", - сказала замминистра.

Она уточнила, что заявки подразумевают выделение от 80 до 120 млн рублей на каждый сквер и парк, который обустроят по нацпроекту в городах с населением до 200 тыс. человек. Проекты будут до 1 июня направлены в Минстрой РФ. В августе - после одобрения - начнется разработка проектной документации.

Проекты, которые не прошли отбор, будут доработаны и представлены на конкурс в следующем году.