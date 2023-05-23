В Сочи пройдет фестиваль водных видов спорта и яхтенного туризма

Мероприятие организуют в рамках празднования юбилея города с 26 по 27 мая

СОЧИ, 23 мая. /ТАСС/. Фестиваль водных видов спорта и яхтенного туризма соберет в Сочи порядка 200 воспитанников городских спортшкол. Мероприятие пройдет в рамках празднования юбилея Сочи с 26 по 27 мая, рассказал ТАСС во вторник представитель пресс-службы ФГБУ "Юг спорт" Евгений Федосеев.

"С 26 по 27 мая порядка 200 детей из спортивных школ города примут участие в мастер-классах по водным видам спорта: сап-серфингу, водным лыжам, подводному плаванию, аквабайку. <…> На пляже пройдет интерактивная программа с основателем сочинской парусной школы Валерием Алексеевым", - отметил Федосеев.

Во второй день фестиваля в акватории пляжа "Маяк" пройдет парусная регата, организованная городской федерацией парусного спорта.

Ранее власти города объявили, что юбилейные торжества продлятся в Сочи с 23 по 31 мая под лозунгом летнего туристического сезона 2023 года: "Сочи впечатлений". Праздничная программа включит порядка 90 культурных, спортивных, образовательно-познавательных мероприятий, тематических акций, выставок и марафонов.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные склоны.