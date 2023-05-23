Начался прием заявок на участие в конкурсе благоустройства

К участию в конкурсе допускают малые города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, кроме городов федерального значения и административных центров субъектов России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о начале приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщается во вторник на сайте правительства РФ.

"Начался прием заявок на участие в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Заявки принимаются Минстроем до 1 июня", - говорится в сообщении.

К участию в конкурсе допускаются малые города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, кроме городов федерального значения и административных центров субъектов РФ.

В восьмом всероссийском конкурсе определят 145 проектов-победителей, рассказал Хуснуллин. "Зачастую благоустройство общественных территорий не только преображает облик населенного пункта, но и становится стимулом развития экономики малых городов и исторических поселений. Так, по итогам реализации проектов в 2019-2022 годах было создано около 17 тыс. рабочих мест и более 4 тыс. объектов коммерческой предпринимательской активности", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

С 2018 года Минстрой подготовил и провел семь всероссийских конкурсов и один специальный конкурс для субъектов ДФО, рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, за это время отобраны 832 проекта-победителя, 474 из которых уже завершены. "В этом году мы уже определили 32 проекта-победителя среди субъектов ДФО. В настоящий момент в процессе реализации находятся 358 проектов. Их ввод позволит повысить качество городской среды в субъектах и муниципалитетах страны, создать новые точки притяжения для горожан и туристов, а также дополнительные рабочие места", - отметил министр.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит с 2018 года по поручению президента РФ. Он входит в национальный проект "Жилье и городская среда" и направлен на благоустройство малых городов и исторических поселений.