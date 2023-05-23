РГГУ предоставляет студентам - участникам СВО материальную помощь до 40 тыс. рублей

Ректор вуза Александр Безбородов сообщил, что им также предоставляют скидку на обучение в размере 20%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) предоставляет студентам, которые являются участниками специальной военной операции (СВО), или членами их семей скидку в размере 20% на обучение, а также материальную помощь в размере до 40 тыс. рублей. Об этом журналистам во вторник рассказал ректор вуза Александр Безбородов.

Ранее Минобрнауки направило в вузы рекомендации предоставлять материальную помощь студентам, которые являются участниками специальной военной операции (СВО), или членами их семей, а также снизить для них стоимость обучения. Кроме того, рекомендовано предоставлять таким студентам места в общежитиях в приоритетном порядке.

"Безусловно, в РГГУ существует материальная поддержка обучающихся на бюджетной форме обучения членов семей участников специальной военной операции. Таким студентам один раз в календарный год предоставляется материальная помощь в размере до 40 тыс. рублей. Для обучающихся на платном отделении детей участников СВО предусмотрена система субсидирования оплаты образовательных услуг. Им предоставляется скидка в размере 20% от полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения", - сказал он.

В конце 2022 года президент РФ подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузе по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.