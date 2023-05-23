Число заболевших корью в Югре выросло до пяти

Все подтвержденные случаи кори являются завозными

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Диагноз корь с начала 2023 года подтвердили у пяти жителей в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом во вторник сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с января 2023 года зарегистрировано пять случаев кори в Сургуте, Когалыме и Нижневартовске: два у взрослых, три у детей. В четырех случаях заболевшие не были привиты против кори по причине отказов. Все подтвержденные случаи кори являются завозными", - сказано в распространенном сообщении.

В управлении Роспотребнадзора напомнили о подчищающей иммунизации против кори. К настоящему времени план иммунизации детей выполнен на 68,5%, а взрослых - 22,9%.

Ранее в региональном департаменте здравоохранения сообщали ТАСС о первом случае заражения корью в текущем году, тогда заболел непривитый ребенок, прибывший из Дагестана.

В России с конца 2022 года начался очередной циклический подъем заболеваемости корью. Он отмечается в среднем каждые четыре-шесть лет и связан с накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори.